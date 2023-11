Dalle 10.20, ecco le domande degli azionisti. 5 minuti a testa per chi vuole intervenire. La prima seduta di domande si è chiusa alle 11.55."L’assemblea si svolge in un’unica convocazione, avremo una parte ordinaria che riguarda il bilancio e una parte straordinaria che riguarda l’aumento di capitale. Per la parte ordinaria abbiamo al primo punto l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023, al punto due la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Al terzo punto integrazione del collegio sindacale. Abbiamo poi la parte straordinaria che prevede la riduzione del capitale sociale sino al limite legale per perdite e aumento del capitale sociale, a pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024 per un totale complessivo di 200 milioni di euro e al punto due proposta di raggruppamento azionario. Sono presenti o rappresentati 249 azionisti. Una volta che abbiamo verificato la presenza degli Azionisti, delibero l’apertura dell’Assemblea".– Prende il via ufficialmente l’Assemblea degli Azionisti. Presenti i membri del CdA Fioranna Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello e Maurizio Scanavino (amministratore delegato della Juventus).10.05 - Inizia l'Assemblea. Prende parola il Presidente Ferrero, che legge l'ordine del giorno e procede con l'appello dei presenti.Assemblea degli Azionisti, oggi,. Alla presenza del Presidentee del CdA, il club bianconero. Il 6 ottobre era stato approvato il progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2023.Oggi dovranno essere approvate le linee guida che porteranno al rafforzamento patrimoniale dopo l'aumento di capitale. Sarà versato un massimo di 200 milioni di euro, manovra che dovrebbe completarsi nei primi mesi del 2024 (oltre all'anticipo già versato da Exor di circa 80 milioni)