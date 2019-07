Your browser does not support iframes.

Il mercato della Juventus è nel vivo. La cessione di Moise Kean all'Everton è ormai definita, ma è anche "Assedio a Dybala", come titola Il Corriere dello Sport. Dalla Joya si attende il sì al Manchester United per chiudere lo scambio con Romelu Lukaku. Lo conferma Tuttosport, che apre con "Juve-Lukaku, via libera". Dalla Spagna, intanto, sia As che Marca sollevano preoccupazione per il prossimo futuro del Real Madrid, che ha perso l'ennesima amichevole di questo pre-campionato contro il Tottenham. El Mundo Deportivo, invece, parla del futuro di Neymar, che vuole l'addio al Paris Saint-Germain. Il Sun dall'Inghilterra, invece, sottolinea la polemica di Mauricio Pochettino nei confronti degli stessi Spurs.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.