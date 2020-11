Juventus e Manchester United unite dal filo del calciomercato. E non solo per Paul Pogba, che i bianconeri vorrebbero riportare a Torino ma a prezzi più contenuti. Secondo Don Balon, i Red Devils sarebbero piombati su Isco, vecchio pallino della Juve tornato di moda con l'arrivo di Pirlo. Lo United avrebbe proposto uno scambio con van de Beek, che non è ancora esploso in Inghiltera dopo il suo arrivo dall'Ajax. Se dovesse andare in porto sarebbe uno scambio alla pari, con la Juve che resterebbe a bocca asciutta.