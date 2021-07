. Perché il portoghese non ha ancora preso una decisione su quello che farà nella stagione che per i bianconeri è iniziata pochi giorni fa, domani è atteso alla Continassa per i test fisici e i primi allenamenti con Allegri, poi si discuterà anche della sua permanenza a Torino. Il contratto è in scadenza nel 2022 ma il giocatore potrebbe andare via con un anno d'anticipo, soprattutto se Kylian Mbappé dovesse lasciare il Psg in direzione Madrid.- Un triangolo di mercato internazionale con due top player mondiali che potrebbero presto fare le valigie. Calciomercato.com racconta di un Mbappé impaziente di partire e all'estero insistono per un suo trasferimento al Real. La scadenza è la stessa di Ronaldo, 2022,- Dall'altra parte c'è un Real che deve prima abbassare i costi d'ingaggio, e poi può iniziare a pensare a Mbappé: andato via Ramos, ci sono ancora alcuni giocatori - tra i quali anche Isco, accostato a più riprese alla Juve - considerati esuberi e già messi alla porta.Le piste Real e Manchester sono tramontate e il Psg è l'unico vero club che può permettersi un ingaggio da 31 milioni netti a stagione. Oltre alla Juve.