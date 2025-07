Asse Juventus-Manchester United: da Douglas Luiz a Hojlund, di cosa hanno parlato

continuano a parlare a prescindere dalla situazione di Jadon Sancho, che rimane comunque l'argomento più caldo e prioritario, almeno per i bianconero. Nei dialoghi tra i due club, già a gennaio, si era parlato in maniera approfondita di, che la Juventus vuole cedere. Il brasiliano, come riferisce Tuttosport, resta nel mirino dei Red Devils, sebbene al momento non sia un profilo prioritario per i Red Devils.Sia Juventus che Manchester United sono alle prese con diversi giocatori di cui vorrebbero privarsi. E proprio in quest'ottica, aggiunge TS, i club continuano allora a ragionare di possibili scambi ."Non è mai tramontato quello tra Douglas Luiz e-, così da provare a risolversi a vicenda un po’ di problemi. L'attaccante danese è sempre rimasto nel taccuino di Comolli; l'ex Atalanta intriga per l’età - ha 22 anni - e per la potenziale occasione di mercato. Lo United lo darebbe volentieri anche in prestito, magari con diritto di riscatto.

La Juventus ha bisogno di un attaccante considerando la situazione di Dusan Vlahovic e le difficoltà ad arrivare a Kolo Muani. Hojlund rappresenterebbe un'opportunità di mercato.