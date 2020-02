Dopo Alejandro Marques, passato in bianconero, e Matheus Pereira, che ora veste i colori blaugrana, Juventus e Barcellona pensano a nuovi affari per rendere l'asse sempre più caldo. I discorsi tra i club si sono fatti fitti nell'ultimo periodo, con i giorni conclusivi dell'ultimo mercato passati a riflettere sulla possibilità di scambiare anche Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi, come già accaduto in estate. Il croato avrebbe accettato l'affare più che volentieri, ma la Juve ha frenato consapevole di meritare un conguaglio per Bernardeschi, appena 25 anni e talento solo appannato non perso. Così tutto si è frenato, ma le idee per il futuro restano. La Juve, come spiega Goal, è tornata su Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000, di proprietà del Barcellona attualmente in prestito biennale allo Schalke 04. Paratici torna a farsi sentire, per consolidare l'alleanza, per nuovi affari.