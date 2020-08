1









Il mercato si infiamma sull'asse Torino-Valencia. Secondo Tuttosport negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti con gli spagnoli con i quali sono nate delle idee di scambio. Al presidente del Valencia Anil Murthy piacciono Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, cercato già in passato; il club non può spendere troppo e così vorrebbe inserire dei giocatori come contropartite: sono tre i nomi messi sul piatto, tra i quali però non risulta l'attaccante spagnolo Rodrigo come hanno riportato negli ultimi giorni alcune fonti spagnole. Il Valencia ha messo nel mirino due giocatori della Juve e studia lo scambio giusto.