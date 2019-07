L'addio di Moise Kean non esclude la partenza di Gonzalo Higuain e di Mario Mandzukic in questo caldissimo mercato estivo. La Juventus, infatti, lavora alla tripla cessione in attacco, mentre dirige la propria attenzione sull'acquisto di Romelu Lukaku dal Manchester United e di Mauro Icardi dall'Inter. Difficile che possano arrivare entrambi, ma, intanto, con lo United si tratta anche la cessione di Mandzukic, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport: la richiesta è di circa 10-12 milioni di euro. Il croato dovrà però rivedere il proprio ingaggio: a 6 milioni di euro a stagione il contratto è pesante a bilancio.