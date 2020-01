Si infiamma l'asse di mercato Juventus-Sampdoria. Oggi dovrebbe essere il giorno del maxi baby scambio tra i due club: in blucerchiato dovrebbero arrivare Erik Gerbi, Matteo Stoppa e Nicolò Francoforte, percorso inverso per Giacomo Vrioni, che si aggregherà alla squadra Under 23 di Fabio Pecchia.