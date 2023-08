Nei dialoghi tra Juventus e Salernitana, oltre a Miretti, Nicolussi Caviglia e Facundo Gonzalez, c'è anche il nome di Matias Soulè, secondo Tmw. L'argentino è alla ricerca di una nuova destinazione in cui possa avere più minutaggio. La Juve preferirebbe cederlo a titolo definitivo per monetizzare ma le richieste in questo caso sono elevate.