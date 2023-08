Il dirigente della Salernitana, Morgan de Sanctis, spera di ricevere il via libera nella giornata odierna per tre giocatori della Juve, ovvero Fabio Miretti, Nicolussi Caviglia e Facundo Gonzalez. Per quanto riguarda Miretti e l'uruguaiano, si tratterebbe di un prestito secco mentre per Nicolussi Caviglia dovrebbe esserci l'opzione di riscatto per il club campano. Lo riferisce Tuttosport.