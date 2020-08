In questo mercato fatto di scambi ed opportunità, l’asse Juventus-Roma potrebbe surriscaldarsi. Nella Capitale giallorossa ci sono tanti giocatori che piacciono alla Torino bianconera, uno su tutti Zaniolo che almeno per questa estate sembra essere inavvicinabile. Come riporta Calciomercato.com, con l’arrivo di Friedkin, il club è pronto a cedere i giocatori che non vorranno più rimanere. Nessuna eccezione, anche per uno come Edin Dzeko, prima opzione del mercato in avanti della Juve. Sul mercato ci sono anche Under, Cristante e Florenzi, tutti accostati alla Vecchia Signora e pronti a partire alla giusta offerta.