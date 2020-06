L’asse Juventus-Barcellona ha dato i suoi frutti con lo scambio Pjanic-Arthur, adesso si può scaldare un’altra connessione di mercato. Infatti, i buoni rapporti tra le dirigenze di Juve e Roma possono far nascere interessanti trattative. Stando a quanto riporta Sportmediaset, il profilo più osservato corrisponde a quello di Nicolò Zaniolo. I capitolini faranno di tutto per trattenerlo, mettendo in atto una massiccia campagna di cessioni per salvaguardare le finanze, in crisi, della società. Stesso discorso per Lorenzo Pellegrini, sui cui però pende una clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro pagabile in due esercizi. Per l’attacco, spunta invece il nome di Kluivert.