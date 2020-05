L'asse di mercato Juve-Roma è sempre caldo. Tra i due club i rapporti sono ottimi e l'ultima operazione chiusa in estate con lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola lo dimostra. Per la prossima sessione, la dirigenza bianconera sta provando a mettere in piedi un nuovo doppio scambio con i giallorossi: a Torino arriverebbero Bryan Cristante e il giovane Alessio Riccardi, in cambio di Daniele Rugani e Ronaldo Mandragora, per il quale Paratici eserciterà il diritto di recompra dall'Udinese come concordato al momento del trasferimento del centrocampista in Friuli.