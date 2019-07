La Juventus sta provando a chiudere la cessione di Gonzalo Higuain alla Roma, ma il Pipita, al momento, si oppone all'affare. E i giallorossi restano spaventati dall'alto ingaggio dell'argentino, che guadagna 7.5 milioni di euro a stagione. Higuain dovrà per questo accettare di spalmare il suo attuale ingaggio dal 2021 al 2023, come riportato da Sky Sport, prima di approdare nella capitale. L'affare non è dei più semplici, ma i bianconeri stanno provando in tutti i modi a chiudere la cessione di Higuain.