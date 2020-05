Il River Plate ha puntato Gonzalo Higuain. L'attaccante è rientrato in Italia ma a fine stagione potrebbe lasciare definitivamente la Juventus. Tra le idee c'è quella di mettere in piedi un'operazione 'stile Tevez', con la quale Carlitos andò al Boca Juniors in cambio dell'opzione su alcuni giovani (tra i quali c'era Bentancur). Anche nel River i talenti non mancano, Carrascal ma non solo.ne consiglia uno in particolare: "Aveva fatto qualcosa prima del previsto - ha detto di, attaccante argentino classe 2000 - Mi ricorda molto Palacio, per me è un gran giocatore. Può fare il centravanti o giocare nelle tre posizioni alle spalle della prima punta, ma concettualmente saprebbe fare anche il terzino destro. Riconosce più il gioco collettivo rispetto a Carrascal. Ruba l'occhio meno di Carrascal perché è più lineare, ma soffrirebbe meno il salto in Europa perché è più calciatore nel pensiero".