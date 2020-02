L’asse tra Mino Raiola e la Juventus è sempre caldo. Di recente il procuratore italo-olandese si è trovato al centro di un dibattito a distanza con il tecnico del Manchester United Soslkjaer sulla posizione di Paul Pogba, protagonista dei contatti tra lui e la dirigenza bianconera. Ma gli argomenti spaziano, il centrocampista francese non è il solo tema di discussione, la scuderia di Raiola vanta anche altri gioiellini. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sono altri due giocatori di attualità in quel di Torino, provenienti da una terra di giovani talenti qual è l’Olanda: Doynell Malen e Ryan Gravenberch.



MALEN – Purtroppo è attualmente fermo ai box per un infortunio al ginocchio, cosa che gli ha momentaneamente stoppato l’esplosione, ma il suo rendimento è da urlo. Malen, attaccante classe ’99 del PSV Eindhoven, ha segnato 17 gol in 25 partite stagionali, ritagliandosi un nome tra i giovani da seguire nel panorama europeo. Un giocatore capace di segnare 5 gol in una sola partita (contro il Vitesse). Non male per un 21enne. Il suo cartellino è già schizzato alle stelle, si parla di 50 milioni di euro, la Juventus monitora la sua guarigione dall’infortunio e la sua futura crescita, con il benestare di Raiola.



GRAVENBERCH – Da un classe ’99 a un 2002 non ancora maggiorenne. Gravenberch, centrocampista di ruolo, è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax secondo i diktat del club olandese. Da qui si capisce la sua personalità e padronanza in mezzo al campo, che hanno attirato la Juve tanto da parlarne tra un discorso e l’altro per portare Matthijs de Ligt a Torino. Due gol in sette partite in prima squadra, Paratici lo ha segnato sul taccuino per anticipare la concorrenza.