Asse Parigi-Torino già infuocata in attesa della riapertura del mercato. Sul piatto diversi giocatori che interessano ai due club: da una parte Meunier, dall'altra De Sciglio. Ma non solo, perché secondo Tuttosport i francesi stanno pensando a un possibile scambio anche a centrocampo: Leonardo vuole offrire Leandro Paredes in cambio di Emre Can. Situazioni simili per i due giocatori, che stanno trovando poco spazio nelle rispettive squadre e a gennaio potrebbero cambiare squadra. Per Paredes sarebbe un ritorno in Serie A, dove ha già giocato con la maglia della Roma dopo aver debuttato col Chievo.