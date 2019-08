La Juventus parla con il Paris Saint-Germain. Contatti aperti da più di qualche giorno, con Leonardo in prima linea per le trattative. Come scrive la Repubblica, i parigini sono interessati a Dybala e Pjanic, talenti di casa Juve con cartellini dal prezzo elevatissimo, mentre i bianconeri non hanno mai celato il loro gradimento per Verratti e Di Maria. Non solo. In ballo anche i nomi di Emre Can e Mandzukic.