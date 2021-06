Dopo l'ultima stagione sfortunata in prestito al Parma, caratterizzata dalla rottura del legamento crociato, Hans Nicolussi Caviglia è in cerca di riscatto e potrebbe ripartire dalla Serie B. Il Pisa infatti sta insistendo per capire le condizioni del centrocampista classe 2000 che se dovesse aver recuperato al 100% si trasferirà in nerazzurro in prestito. L'operazione potrebbe essere facilitata dalla presenza di Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, ex dirigente della Juve Under 23 e attuale ds del Pisa.