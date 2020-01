Tra le tante trattative sulle quale sta lavorando, la Juve non molla di vista Paul Pogba e la situazione con il Manchester Untied. Il centrocampista potrebbe lasciare i Red Devils a giugno e ha già trovato da tempo l'eventuale sostituto: si tratta di Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona. Secondo il Correio da Manha, lo United avrebbe raggiunto l'accordo per portare il giocatore in Inghilterra per circa 55 milioni di euro più 25 di bonus. Se il Manchester dovesse chiudere per Bruno Fernandes, i bianconeri potrebbero avere il via libera per Pogba, sul quale anche la pista Real Madrid si è raffreddata.