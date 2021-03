1









Il mercato della Juventus si può incrociare con quello del Lione: tra i due club ci sono ottimi rapporti e la situazione De Sciglio da risolvere con il club francese che potrebbe riscattarlo nonostante si sia trasferito in prestito secco. Non solo però, perché nel mirino della Juventus c'è da tempo Houssem Aouar, centrocampista classe '98 studiato da vicino soprattutto un anno fa quando la Juve di Sarri aveva affrontato il Lione in Champions. Al momento però sono due situazioni in stand by perché il mercato del club francese ha bloccato ogni operazione, anche quella più banale. A raccontarlo è stato l'agente di De Sciglio Giovanni Branchini a Sky Sport, spiegando che c'è ci sono dei problemi legati ai diritti televisivi che non permettono di aprire trattative.