Tra i giovani che Andrea Pirlo ha pescato dall'Under 23 nella scorsa stagione c'è Radu Dragusin, difensore classe 2002 inserito stabilmente in prima squadra. Secondo Tuttosport la società ha un piano già definito per il giocatore: l'obiettivo è quello di mandarlo in prestito (secco, senza riscatti) in Serie A per fargli fare esperienza e permettergli di giocare con più continuità rispetto a quella che avrebbe nella nuova Juve di Allegri. Come riporta il quotidiano, i bianconeri starebbero pensando di proporlo al Genoa per la prossima stagione.