Se per McKennie la Juve e il Galatasaray stanno cominciando a ragionare di cifre (al Leeds il diritto di riscatto era a 34,5 milioni, ma i turchi non si spingono così in alto), per Zaniolo il discorso è ancora prematuro, questo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. L’azzurro ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma la sensazione è che ad agosto ne possano servire decisamente di meno per riportarlo in Serie A. Un’offerta nei giorni scorsi è arrivata al Galatasaray anche dalla Fiorentina, ma è stata giudicata insufficiente dal club turco.