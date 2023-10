La Juve tiene gli occhi ben aperti sui risultati e le prestazioni del Frosinone. Il motivo è molto semplice, la presenza di tre bianconeri in prestito,. L'inizio della squadra allenata da Di Francesco è stato sorprendente, grazie anche ai due argentini. Di questo ha parlato il Direttore dell’Area Tecnica Guido Angelozzi, che non ha escluso un rientro anticipato di uno tra Soulé e Barrenechea "Per noi sono ragazzi fondamentali, partiamo da questo. Dopodiché, dati i rapporti che ci sono tra le due società, uno si siede e ne discute.. L’accordo su questi tipi di prestiti prevede il valorizzare i giocatori per noi nell’immediato, perché possono darci un contributo importante, e in prospettiva futura per i grandi club.""Sono 2 ragazzi interessanti che ci piacciono e abbiamo seguito, non le nego che ci avevamo provato già in estate. Vediamo cosa si può fare a gennaio…""Lì fu veramente molto bravo Cherubini. Il merito dell’acquisto di Gatti è tutto suo. In quel gennaio Federico lo volevano Toro, Napoli e Inter. Tutte puntavano a portarlo da loro immediatamente e questa cosa non mi convinceva, tanto che avevamo tentennato per tutta la finestra invernale. Cherubini è stato in gamba nel capirlo. Così ci ha proposto di prenderlo, ma lasciandolo poi in prestito a Frosinone fino a giugno. A quel punto abbiamo chiuso la trattativa in mezz’ora. Noi eravamo in treno e stavano arrivando in città per chiudere col Toro, quando dArrivati alla stazione invece di andare dal Toro l’abbiamo ceduto alla Juve"."Gli ottimi rapporti con la Juve durano da tanto tempo, anche quando stavo a Sassuolo avevamo fatto diverse operazioni insieme.vista l’amicizia e la stima che ci lega da molti anni. E poi c’è anche un’altra figura importante che è Giovanni Manna. Un ragazzo giovane ma veramente in gamba. Molto preparato e competente, anche con lui si è creata subito sintonia. Sono convinto che diventerà un dirigente molto importante"."I ragazzi arrivati dalla Juve stanno crescendo bene e giocano con continuità. Migliorano giorno dopo giorno e sono convinto che faranno carriere importanti. Ho trovato in Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge dei ragazzi seri, molto professionali oltre che di indubbio talento. Hanno un grande futuro davanti. So che la dirigenza bianconera li segue con grande attenzione e spero che un giorno giocheranno titolari nella Juventus".