Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato a Cremona 1 ieri durante la festa promozione allo stadio Zini e ha analizzato la situazione dei giocatori in prestito: "Siamo contenti che dicano di voler rimanere, fa ben sperare. Poi troveremo le soluzioni per restare in categoria".



In questa stagione, sono tre i calciatori in prestito dalla Juventus alla Cremonese: Fagioli, Zanimacchia e Rafia.