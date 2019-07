Un curioso e forte retroscena di mercato. Agli albori di questa sessione estiva, quando ancora la primavera faceva da padrona, Juventus e Manchester City hanno pensato a un clamoroso scambio di attaccanti, un affare dalle alte valutazioni e dai contorni particolari. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che spiega come, lo scorso maggio, i due club abbiamo pensato a uno scambio tra l'argentino Paulo Dybala e il brasiliano Gabriel Jesus. Attaccanti con ruoli e natura diversa, ma entrambi da ritrovare nel morale e nei gol. La trattativa, però, non è andata in porto.