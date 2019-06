L’osservato speciale è Maurizio Sarri, ma quello del tecnico non è l’unico nome che in queste ore infiamma l’asse Juventus-Chelsea. Da Londra a Torino e viceversa: sono diversi i giocatori che potrebbero compiere questo tragitto nelle prossime settimane.



DA HIGUAIN A EMERSON - Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo alla Juve di Jorginho, fido regista di Sarri prima al Napoli e ora al Chelsea. Come scrive Tuttosport, però, l’ipotesi è al momento da scartare visto che il tecnico di Figline - in caso di arrivo in bianconero - confermerebbe in quel ruolo Miralem Pjanic. L’attenzione si sposta allora su altri due profili, Gonzalo Higuain ed Emerson Palmieri. Il Pipita sembra destinato a rientrare alla base dopo i sei mesi di prestito ai Blues, che da parte loro contano di lanciare definitivamente Hudson-Odoi e ritrovare Batshuayi. Ma, con o senza Sarri, il destino del numero 9 potrebbe essere nuovamente lontano da Torino. All’Allianz Stadium potrebbe invece vedersi un vecchio pallino di Paratici, quell’Emerson corteggiato già ai tempi della Roma. La Juve è tornata a ragionare sull’esterno italo-brasiliano come erede di Alex Sandro che continua ad avere tanti estimatori in Inghilterra.