L'asse Torino-Bologna si fa sempre più caldo in vista del mercato estivo. Oltre alla situazione di Thiago Motta, in casa Juventus sono molti i giocatori che interessano del Bologna. In primis Riccardo Calafiori ma anche Zirkzee, senza dimenticare Lewis Ferguson per il centrocampo. Nelle eventuali trattative tra i due club, si valuta, scrive Tuttosport, anche la possibilità di inserire delle contropartite. Al dt del Bologna, Sartori, piacciono eccome i vari Kean, Miretti, Iling-Junior e anche Barbieri. Tutti possibili profili per abbassare i costi delle operazioni. Per Zirkzee ad esempio, il Bologna chiede 60 milioni di euro anche se il Bayern ha la possibilità di riscattarlo per 40.