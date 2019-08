Non solo Miranda, non solo Rugani e Suarez. Il viaggio di Fabio Paratici a Barcellona, iniziato ieri, ha portato molte proposte, diverse e ancora da valutare con tanti nomi sul piatto. Nulla di fatto concretamente, nessun esubero piazzato in Catalogna, ma una serie di idee tutte nuove, da afforntare in questi ultimi giorni di mercato. E a questo corrisponde lo scambio tra i centrocampisti Ivan Rakitic ed Emre Can. LE PARTI - La situazione dei due calciatori pare simile: entrambi non sono ritenuti incedibili e centrali nei progetti tecnici di Valverde e Sarri, così i club valutano uno scambio che aiuterebbe a sistemare i bilanci. La cessione di Emre Can, per la Juve, vorrebbe dire maxi plusvalenza, tanto che anche Bayern e PSG sono sulle sue tracce. Rakitic, invece, per il Barcellona è un surplus da gestire e così, come spiega Tuttosport, è nata questa proposta. Nonostante le discussioni avviate, però, Juventus e Barcellona non hanno ancora trovato l'intesa sulle valutazioni.