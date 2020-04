La Juventus ha aperto un dialogo sul mercato con il Barcellona, già alla fine della scorsa sessione di trasferimenti. Così, con i bianconeri che guardano ad Arthur per rinforzare il centrocampo, ci sono anche i catalani che pensano ad alcuni giocatori juventini per migliorare la propria rosa. I nomi in questione, infatti, sono quelli di Rodrigo Bentancur, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Merih Demiral. Inoltre, c'è ancora un sogno che custodiscono in quel di Barcellona: Matthijs de Ligt.