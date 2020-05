2







di Francesco Guerrieri

In attesa dell'apertura ufficiale del mercato, l'asse Juventus-Barcellona si fa sempre più caldo. Sarà un mercato fatto di scambi, l'ha ribadito più volte ancora il ds bianconero Paratici. E allora i due club sono in contatti continui da tempo per provare a mettere in piedi una trattativa e partire avvantaggiati rispetto alla concorrenza. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile scambio tra Pjanic e Arthur e in Spagna sono addirittura convinti che il bosniaco abbia già dato l'ok al trasferimento, ma può aprirsi una trattativa molto più ampia che coinvolgerebbe anche altri giocatori.



Sfoglia la gallery per vedere tutti i nomi sul piatto nei colloqui tra Juve e Barcellona