Dopo i segnali di ripresa mostrati nelle sorse partite, per Dybala è arrivata una battuta di arresto contro la Fiorentina, al pari dei suoi compagni di squadra. Parallelamente al campo, il suo futuro resta un rebus, con la firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 tutt’altro che certa. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Joya piace molto all’Atletico Madrid. L’idea dei Colchoneros sarebbe quella di offrire in cambio il cartellino di Morata più un conguaglio economico, ma la Juve, dal canto suo, potrebbe sedersi al tavolo della trattativa solo per mettere le mani su Joao Felix.