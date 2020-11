A gennaio potrebbero intrecciarsi le strade di mercato di Juventus, Barcellona e Lione. Tutto nacque la scorsa estate quando, come riporta Calciomercato.com, il club blaugrana fallì l’assalto a Depay per la mancata cessione di Dembélé, accostato a più riprese alla Vecchia Signora. Rudi Garcia vorrebbe contare sul talento olandese per tutta la stagione, ma lo scenario potrebbe ripresentarsi a gennaio con esito diverso. Il Barça insisterà ancora a gennaio, e a quel punto potrebbero provare a riproporre l’esterno francese alla Juve.