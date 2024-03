Non solo Teuned. C'è anche Giorgiotra i giocatori sul possibile asse di mercato tra, destinato ad essere approfondito a fine stagione soprattutto dal lato bianconero dove è previsto più di un colpo di un certo peso in vista del ritorno nelle coppe europee. Il difensore azzurro, classe 2003, è in scadenza di contratto con il club bergamasco nel 2028 e ha un valore di mercato di 50 milioni di euro, come scrivono i colleghi di Calciomercato.com. L'interessamento, appunto, potrebbe diventare più concreto nei prossimi mesi.