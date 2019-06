Come riporta il giornalista de La Stampa Matteo De Sanctis, non ci sono solo Spinazzola e Pellegrini pronti a scambiarsi la divisa. Un altro scambio potrebbe definirsi, anche se non riguarderà direttamente la prima squadra. Elia Petrelli, infatti, sembra essere destinato a seguire Spinazzola nella Capitale, così come Gianmarco Cangiano seguirà Pellegrini a Torino. Uno scambio di prospettiva che coinvolge due giocatori nel giro della Nazionale U19.