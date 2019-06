La Juventus non perde di vista il mercato portoghese. E non c’è solamente Joao Felix a stuzzicare i bianconeri. Fabio Paratici sta lavorando anche per Ruben Dias. Il centrale difensivo è uno dei punti di forza del Benfica. Tuttavia, il club di Lisbona non intende privarsi del proprio gioiello, a meno che non si presenti un’offerta irrinunciabile. La Juve valuta come muoversi. Per ora, il Benfica ha già respinto le offerte di 30 milioni da parte di Lione e Atletico Madrid, ritenendole troppo basse. Il Manchester United, invece, si sta muovendo e potrebbe raddoppiare il valore delle proposte arrivate finora, spingendosi fino a 60 milioni. Lo riporta Marca.