Kalidou Koulibaly ha concluso un’altra grande stagione da protagonista assoluto. Il difensore senegalese ha contribuito all’ottimo secondo posto del Napoli in campionato. Tuttavia, la sua avventura in azzurro potrebbe essere giunta al termine. Infatti, diversi top club europei hanno messo gli occhi su di lui e stanno recapitando offerte allettanti alla società di Aurelio De Laurentiis. Dopo un tentativo del Real Madrid risoltosi senza grandi risultati, è toccato al Manchester United farsi avanti. Secondo il Daily Mail, Koulibaly sarebbe il primo nome della lista della spesa di Ole Gunnar Solskjaers, il manager dei Red Devils. La Juventus tiene sotto osservazione la situazione: i bianconeri hanno sondato il terreno per il giocatore, senza affondare definitivamente il colpo.