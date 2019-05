Si infiamma la lotta per Matthjis De Ligt. Il difensore dell’Ajax è reduce da una stagione straordinaria, conclusa con la vittoria della Coppa d’Olanda e dell’Eredivisie e con la semifinale di Champions League. Tanti sono i club in lizza per assicurarsi le sue prestazioni. In pole position c’è sempre il Barcellona, ma i catalani ancora non hanno concluso l’affare a causa della distanza tra le richieste del giocatore e l’offerta della società. La Juventus ha sondato il terreno, senza ottenere grandi risposte, ma rimane nell’ombra. Le altre pretendenti vengono tutte dalla Premier League. Il Manchester City si è inserito nei giorni scorsi, pronto a sfruttare l’incertezza generale. E lo stallo della trattativa tra De Ligt ed il Barcellona fa gola anche allo United, inizialmente rifiutato dal giocatore, ma pronto a tornare alla carica con una nuova ricchissima offerta: l’olandese percepirebbe qualcosa come 12,7 milioni di euro a stagione.