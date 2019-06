Si accende il calciomercato anche in Premier League. Le big si preparano a darsi battaglia ed uno degli oggetti della contesa è Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese dello Sporting Lisbona è corteggiato da Manchester United, City e Tottenham. Gli Spurs stanno insistendo per strappare l'ex Udinese e Sampdoria alla concorrenza, anche se non è un'operazione facile. La Juventus, dal canto suo, “tifa” per la riuscita di un simile colpo: infatti, il Tottenham è una delle minacce nella corsa per arrivare a Nicolò Zaniolo. L'azzurro classe 1999 è blindatissimo dalla Roma, ma le esigenze di bilancio potrebbero spingere i giallorossi a rivedere i propri piani e a lasciar via libera al giocatore. La Vecchia Signora sogna il grande colpo a centrocampo.