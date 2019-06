“Rimarrà alla Roma finché la società lo vorrà”. Francesca Zaniolo, madre di Nicolò, centrocampista giallorosso, non ha dubbi. Il figlio dovrebbe rimanere nel club capitolino almeno per un altro anno. La palla passa alla squadra che dovrà chiarire la propria posizione. Infatti, nonostante le rassicurazioni dell’entourage del giocatore, la permanenza di Zaniolo a Roma è tutt’altro che scontata. Colpa del Fair Play Finanziario che impone ai giallorossi di intascare 50 milioni entro il 30 giugno. Il tempo sta per scadere ed il rischio di eventuali sanzioni potrebbe spingere i capitolini a cedere anche il proprio gioiellino. Un vero e proprio assist alla Juventus, in pole position per l’azzurrino.