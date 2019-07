La Juventus non perde di vista Federico Chiesa. I bianconeri sono rimasti impressionati positivamente dalle qualità dell'esterno della Fiorentina e vorrebbero metterlo sotto contratto. L'affare sembrava possibile, ma nelle ultime settimane si è complicato notevolmente. Colpa dell'ostruzionismo del nuovo patron viola Rocco Commisso. Le richieste economiche della Fiorentina sono elevate e non sono state prese in considerazione, per ora, eventuali contropartite tecniche. Lo riporta Rai Sport.