La Juventus ha deciso: qualora Joao Cancelo dovesse lasciare i bianconeri, il primo nome per la fascia destra sarebbe quello di Kieran Trippier. Il terzino inglese è reduce da una stagione straordinariamente proficua, conclusa con il quarto posto in Premier League e con il raggiungimento della finale di Champions League. Tuttavia, per averlo in squadra dall’anno prossimo bisogna convincere il Tottenham a lasciarlo partire. Gli Spurs chiedono più dei 30 milioni proposti. La Vecchia Signora sta valutando eventuali alternative: piacciono Elseid Hysaj e Nelson Semedo, terzini rispettivamente di proprietà di Napoli e Barcellona. Trippier resta la prima scelta, ma la Juve cerca di non farsi cogliere impreparata di fronte a qualsiasi evenienza.