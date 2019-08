L'Inter torna su Ivan Rakitic. Il centrocampista ha a più riprese annunciato di voler restare al Barcellona anche nella prossima stagione, ma i nerazzurri non mollano e, secondo quanto riportato da Sport in Spagna, sono tornati all'assalto. I blagrana, però, chiedono almeno 50 milioni di euro per il suo cartellino. E la Juventus, cui Rakitic è stato accostato a più riprese, nel frattempo ha diretto la propria attenzione verso altri obiettivi a centrocampo.