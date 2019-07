L’Everton fa sul serio per Moise Kean. L’attaccante italiano classe 2000 è il grande obiettivo della squadra inglese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe già arrivata un’offerta alla Juventus per il cartellino del giocatore: 40 milioni di euro. La Vecchia Signora non avrebbe intenzione di privarsi del proprio tesserato e per questo vorrebbe inserire il diritto di recompra. Questo resta il nodo cruciale da risolvere. Ora tocca all’Everton decidere se accettare o meno la condizione imposta dai bianconeri.