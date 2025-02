Assalto estivo: Juventus-Osimhen, la situazione

Getty Images

Secondo Tuttosport, lasta pianificando importanti mosse di mercato per l’estate, soprattutto in attacco. Il futuro disarà centrale: se il serbo dovesse partire, a un anno dalla scadenza del contratto, i bianconeri cercheranno di definire la situazione di Kolo Muani con il PSG. Nel frattempo, l’obiettivo principale resta Victor Osimhen, attaccante molto apprezzato da Giuntoli. La Juventus proverà a tentare l’assalto al nigeriano, considerato il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Il mercato estivo si preannuncia movimentato, con possibili rivoluzioni nel reparto avanzato.