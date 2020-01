La Juve ci crede e lo aspetta: Rabiot si riscatterà. Finora più bassi che alti per Adrien nella sua prima esperienza in Italia con la maglia della Juventus, ma i dirigenti non vogliono bocciarlo subito con una cessione dopo i primi mesi. Viene da una stagione al Psg nella quale è rimasto fuori rosa, deve recuperare la condizione fisica e c'è bisogno di tempo. Questo il pensiero in casa bianconera.



PRESSING EVERTON - L'Everton insiste per Rabiot su esplicita richiesta del suo nuovo allenatore. Secondo Calciomercato.com, l'ultima offerta dei Toffees è un prestito oneroso con diritto di riscatto, 5 milioni subito sul piatto per la Juve e l'ingaggio pagato interamente dagli inglesi. Ma i bianconeri non cedono e respingono anche i sondaggi da parte di Arsenal e Tottenham. RISCATTO - Ora serve una risposta da parte del giocatore, è arrivato il momento di guadagnarsi la fiducia dimostrata dalla società e dall'allenatore facendo parlare il campo. Le occasioni non mancano, a cominciare dalle partite con Cagliari e Roma nelle quali potrebbe avere più spazio per la squalifica di Bentancur. Il mercato lo chiama, la Juve lo aspetta: massima fiducia a Rabiot.