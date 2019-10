Il profilo di Moussa Dembelé è entrato anche in orbita Juve, ma sull'attaccante classe '96 del Lione c'è un forte interesse del Manchester United: secondo la stampa inglese, infatti, i Red Devils potrebbero arrivare a offrire una cifra di circa 45 milioni di euro già durante il mercato di gennaio. Il prezzo di Dembelé lievita di partita in partita, di gol in gol. Sono già 5 quest'anno in 4 partite.