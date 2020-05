Fascia da capitano al braccio e personalità per guidare la difesa,non ha fatto rimpiangere Chiellini al centro della difesa. Il difensore ha guidato il reparto ma ora c'è il mercato che bussa alla porta della Juventus. Anzi, ri-bussa: perché secondo il Daily Star, infatti, su Bonucci è tornato di moda l'interesse del Manchester City, con Pep Guardiola pronto a fare follie per il centrale della Juve. Il City prepara l'assalto, ma per i bianconeri Leo non si tocca.