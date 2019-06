La perdita di Antoine Griezmann è stata dolorosa per l’Atletico Madrid. Tuttavia, gli uomini di Diego Simeone hanno deciso di rifarsi velocemente mettendo nel mirino uno dei talenti più fulgidi del panorama europeo: Joao Felix. Classe 1999, il giovane attaccante portoghese è un gioiello del Benfica. Il club di Lisbona chiede almeno 120 milioni per lasciar partire il baby fenomeno; l’Atletico si ferma a quota 70, ma sembra intenzionato ad avvicinarsi alle richieste dei campioni del Portogallo. Al momento sono i Colchoneros ad essere in pole position. La Juventus ed i due Manchester, United e City, sono costretti ad inseguire in questa appassionante corsa.